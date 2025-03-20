21 Mart Ekinoksu ve İlkbaharın Başlangıcı

21 MART EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart ekinoksu, Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın, Güney Yarım Küre’de ise sonbaharın başlangıcı sayılıyor. Bu tarihte, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşüyor ve dünya genelinde gece ile gündüz süreleri eşit oluyor. Ekinoks sayesinde mevsim geçişleri başlıyor ve doğa, yeniliklere kapı aralıyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nasıl meydana geliyor? Güneş ışınlarının açısı ve dünya hareketi ekinoksu nasıl yaratıyor? Gece ve gündüz eşitliği niçin sadece bu tarihlerde gözlemleniyor? İşte, 21 Mart ekinoksu hakkında bilinmesi gereken tüm bilimsel detaylar.

21 MART NE GÜNÜ?

21 Mart, Nevruz olarak kutlanıyor. Bu tarih, baharın gelişini, doğanın canlanmasını ve yeni başlangıçları temsil ediyor. Türk dünyasında ve Orta Asya’da binlerce yıldır gelenekselleşen bu bayram, Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde renkli etkinliklerle karşılanıyor.

21 MART’TA NE OLUR?

Gündüz ve gece eşitliği, yani ekinoks, her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen astronomik bir fenomendir. Bu tarihlerde, Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dönüşü sayesinde, Güneş ışınları ekvatora dik açı ile gelir ve gündüz ile gece süreleri eşitleniyor. Bu nedenle, 21 Mart tarihi, hem ilkbaharın hem de sonbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

GÜNDÜZ VE GECE EŞİTLENMESİ NEDEN OLUR?

Birçok kültürde, ekinoks, yeni yılın başlangıcı veya doğanın uyanışı olarak izleniyor. Ayrıca, ilkbahar ekinoksu, tarımsal faaliyetlerin başlama noktası olarak da önemli bir dönem. Bu zaman dilimi, çiftçiler için yeni ürünlerin ekilmesine zemin hazırlıyor ve doğanın döngüsünde önemli bir yer tutuyor.