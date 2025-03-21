21 Mart Ekinoksunun Bilimsel Önemi Nedir

21 MART EKİNOKSU VE ÖNEMİ

21 Mart ekinoksu, Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcını simgeliyor. Bu özel tarihte Güneş ışınları ekvator çizgisine tam dik açıyla ulaşır ve bu durum, dünya genelinde gece ile gündüz sürelerinin eşitlendiği bir zamanı gösteriyor. Bu eşitlik, mevsimsel dönüşümlerin habercisi olup doğanın yenilenme sürecini başlatıyor. Peki, bu denge nasıl sağlanıyor? Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir ve neden meydana geliyor? İşte, 21 Mart ekinoksuna dair tüm bilimsel detaylar.

NEVRUZ BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

21 Mart, hem astronomik hem bilimsel hem de kültürel açıdan önemli bir tarihtir. Ekinoks olarak adlandırılan bu gün, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği doğal bir olaydır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilirken, Güney Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcını simgeliyor. Aynı zamanda bu tarih, Türkiye’de Nevruz Bayramı olarak kutlanmaktadır.

NEVRUZ GELENEĞİ VE KUTLAMALARI

Nevruz; baharın gelişi, doğanın uyanışı ve taze bir başlangıcın sembolü olarak algılanıyor. Türk toplulukları ve Orta Asya coğrafyasında uzun yıllardır kutlanan bu köklü gelenek, Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde renkli ve coşkulu etkinliklerle yaşatılıyor. Gündüz ve gece eşitlenmesi, yani ekinoks, her yıl 21 Mart ve 23 Eylül’de meydana gelen bir gök olayını ifade ediyor. Bu tarihlerde, dünyanın eğik ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesel hareket sayesinde, Güneş ışınları ekvator çizgisine tam dik açıyla ulaşarak tüm dünya genelinde gece ile gündüz sürelerinin eşitlenmesine neden oluyor. Bu sebeple, 21 Mart bir çok kültürde ilkbaharın ve 23 Eylül sonbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.