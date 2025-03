21 Mart’ta Meydana Gelen Tarihi Olaylar

21 MART TARİHİNİN ÖNEMİ

21 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de önemli olayların yaşandığı bir gün olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerdeki siyasi gelişmeler, kültürel değişiklikler ve bilimsel keşifler, 21 Mart’ın tarihsel önemini ortaya koyuyor. Peki, 21 Mart tarihinde neler yaşandı? İşte, bu günle ilgili merak edilen detaylar…

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ

Her yıl 21 Mart, Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, Down sendromu konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, bireylerin haklarına dikkat çekmek ve bilinç yaratmak amacıyla düzenleniyor. 21 Mart’ın seçilmesinin nedeni, Down sendromunun 21. kromozomun 3 kez bulunması ile alakalıdır. Bu anlamlı günde düzenlenen etkinlikler, kampanyalar ve sosyal projelerle Down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve eşit yaşam haklarının vurgulanması hedefleniyor.

TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?

1590 yılında, Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. 1779 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aynalıkavak Antlaşması yapıldı. 1788 yılında ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti büyük bir yangınla tamamen yok oldu. 1851 yılında Vietnam İmparatoru Tu Duc, Hristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti ve 1857 yılında Tokyo’da meydana gelen depremde 100.000’den fazla kişi hayatını kaybetti.

ÖNEMLİ OLAYLARIN DEVAMI

1871 yılında Otto von Bismarck, Prens unvanını aldı. 1914 yılında, başyazarlığını Nigar Hanım’ın yaptığı “Kadınlık” adlı dergi haftalık olarak yayımlanmaya başladı. 1918’de Tortum düşman işgalinden kurtuldu. 1919’da Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. 1921’de Askerî Polis Teşkilâtı’nın faaliyetlerine son verildi. 1928’de Charles Lindbergh, ilk trans-atlantik uçuşunu gerçekleştiren kişi olarak şeref madalyası aldı.

MODERN DÖNEM OLAYLARI

1935’te Şah Rıza Pehlevi, ülkesinin isminin “Persia” yerine “İran” olarak kullanılmasını talep etti. 1960 yılında Güney Afrika’da, Sharpeville Katliamı olarak bilinen olayda polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açarak 69 kişiyi öldürdü. 1980 yılında, Jimmy Carter, ABD’nin Sovyetlerin Afganistan’ı işgali nedeniyle Moskova’da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’na katılmayacağını açıkladı. 2023 yılında ise Afganistan’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve 12 kişi yaşamını yitirdi, 204 kişi de yaralandı.