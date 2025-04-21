21 Nisan 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı?

21 NİSAN 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

21 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Milli Piyango Online üzerinden 21 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçlarına yönelik bekleyiş sürüyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştıran birçok kişi, kazanan numaraları ve ne kadar ikramiye kazanıldığını öğrenmek istiyor. Şimdi, 21 Nisan 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarına yönelik gelişmeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 15 numara bulunmaktadır. Üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara seçilir. Oynanacak kolon sayısı bir veya daha fazla olabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oyuncular, “Sen Seç” seçeneği ile kendi seçtiği sayılarla veya sistemin rastgele seçeceği sayılarla kupon oluşturabilir.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirilmesini sağlar. Üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla seçilmesi durumunda birden fazla kolon oluşturulur. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir. Eğer oyuncu, doldurduğu kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğuna tıklayarak kolonu iptal edebilir.

KAZANÇ HESAPLAMALARI

Sayısal Loto, haftada iki gün; Pazartesi ve Perşembe günleri çekilir. Çekilişlerde, küre içerisinde yer alan 34 numaradan 5 numara ve 15 numaradan 1 numara çekilir. Oynanan her kolonda, çekiliş sonucunda çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin edildiyse ikramiye kazanılır. 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi alır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bir şekilde paylaşılır.