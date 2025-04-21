21 Nisan 2025’te Sayısal Loto Sonuçları Açıklanacak

SONUÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

21 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar arasında merak uyandıran bir konu haline geliyor. Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılan çekiliş sonucunu öğrenmek isteyen birçok kişi, Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını aktif bir şekilde araştırıyor. İlgili çekilişte, kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da araştırılan diğer unsurlar arasında yer alıyor. İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz sayfa.

KOLON SEÇİMİ YAPMAK KOLAYLAŞIYOR

Sayısal Loto oyunu, 34 numara arasından 5 ve 15 numara arasından 1 numara seçimi ile oynanıyor. Herhangi bir kişi bir veya daha fazla kolon oynama şansına sahibidir. Tek kolon ücreti ise yalnızca 2 TL olarak belirlenmiş. Oyuncular, kolonlarını istedikleri sayılar ile oluşturabileceği gibi “Rastgele” seçeneği ile sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmuş sayıları tercih edebilirler. Kuponunu doldurmak istemeyenler için “SEN SEÇ” kutucuğunun işaretlenmesi ile rastgele oluşturulmuş şanslı kuponları elde etmek mümkün.

SİSTEM OYUNU VE ÇEŞİTİ

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlar geliştime imkanı sunuyor. Bu durumda, üst bölümden 5’ten fazla ve/veya alt bölümden 1’den fazla numara işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu şekilde, birden fazla kolon oluşturma şansına sahip olunur. Üst bölümde 10’a kadar ve alt bölümde 15’e kadar numara işaretlenebiliyor. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla kez çekilişe katılmak da mümkün. Kolon oynama isteğinden vazgeçilmesinin durumunda, “iptal” kutucuğunun işaretlenmesiyle bu kolon iptal edilebilir.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSINIZ

Sayısal Loto, haftada iki gün, Pazartesi ve Perşembe günleri yapılan çekilişler ile oynanıyor. Her çekilişte, 34 numara içerisinden 5 ve 15 numara içerisinden 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon ile çekilişteki çıkan numaralardan, 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin edilmesi durumunda ikramiye kazanılıyor. Özel olarak belirtilen 5+1 sayısını doğru tahmin edenler, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanma şansına sahip olur. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan söz konusu olduğunda ise ikramiye havuzunun kazanıcılar arasında eşit bir şekilde paylaştırıldığı bilgisi aktarılıyor.