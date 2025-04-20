21 Nisan Okullar Tatil Mi? Hayır

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİNE GÖRE DURUM

Eğitim-öğretim takvimine bağlı olarak hareket eden birçok kişi, “21 Nisan okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. 21 Nisan’ın tatil olup olmadığı, özellikle ara tatil ve resmi bayramlar nedeniyle kafa karışıklığına yol açabiliyor. Peki, 2025 yılında 21 Nisan’da okullar tatil olacak mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları ve eğitim-öğretim takvimine dayanarak, 21 Nisan 2025 tarihinde eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtiliyor. 2025 yılı ara tatil süreci, 31 Mart Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan Cuma günü ile sona ermiş, okullar 7 Nisan’da tekrar açılmıştır. Bu durumda, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü okullarda dersler normal şekilde devam edecektir.

O nedenle, “Okullar tatil mi 21 Nisan?” sorusunun yanıtı olumsuzdur; okullarda eğitim devam ediyor.