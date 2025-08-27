Haberler

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Çekya’ya Yenildi

U21 DÜNYA ŞAMPİYONASINDAKİ MAĞLUBİYET

21 yaş altı erkek voleybol milli takımı, Çin’de düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası’nda son 16 turu maçında Çekya karşısında 3-1’lik bir yenilgi aldı. Millilerin set skorları ise; 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 şeklinde gerçekleşti.

UKRAYNA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Milliler, 9-16 klasman maçında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile mücadele edecek. Müsabaka, Volleyball World’ün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın saati ise FIVB tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

