21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Çekya’ya Yenildi

U21 DÜNYA ŞAMPİYONASINDAKİ MAĞLUBİYET

21 yaş altı erkek voleybol milli takımı, Çin’de düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası’nda son 16 turu maçında Çekya karşısında 3-1’lik bir yenilgi aldı. Millilerin set skorları ise; 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 şeklinde gerçekleşti.

UKRAYNA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Milliler, 9-16 klasman maçında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile mücadele edecek. Müsabaka, Volleyball World’ün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın saati ise FIVB tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.