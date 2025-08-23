21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

GALİBİYETLE TANISTILAR

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin’de düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası’nda A Grubu’ndaki üçüncü maçında Fas’ı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Bu başarılı sonuç, takımın turnuvada ilerlemesi adına önemli bir adım oldu.

ÖN DÜZENLEME PROGRAMI

Milli takım, şampiyonadaki dördüncü karşılaşmasını 25 Ağustos tarihinde, saat 06.00’da Mısır ile oynayacak. Tek devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek maçların ardından grupta ilk dörtte yer alan takımlar, son 16’ya adlarını yazdıracak.

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

Takımın ileriye dönük maç takvimi ise şu şekilde belirlenmiştir:

25 Ağustos Pazartesi 06.00 Türkiye – Mısır

26 Ağustos Salı 06.00 Türkiye – Tayland