DUBAİ’DE TATİL VE SEVGİLİ PAYLAŞIMI

21 yaşındaki ünlü İngiliz televizyon yıldızı Gemma Owen, şu günlerde ailesiyle hoş bir tatil geçiriyor. Tatiline eşlik edenler arasında dünyaca ünlü eski futbolcu olan babası Michael Owen da bulunuyor. Fakat asıl ilgi çeken detay, Gemma’nın yeni sevgilisi Red Morgan. Gemma, sevgilisiyle birlikte çekilmiş samimi bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaştı. Fotoğrafta Red’e yakın bir poz veren Gemma, beyaz etek ve ceket takımıyla göz alıcı bir görünüm sergiledi. Red ise beyaz gömleği ve büyük saatiyle şık bir tarz oluşturdu.

SALONDAKİ PAYLAŞIM

Bu paylaşımın ardından Gemma, spor salonunda çektiği bebek mavisi tayt ve üstüyle bir selfie ve kısa bir video daha paylaştı. Gemma’nın yeni sevgilisi Red, yalnızca yakışıklılığıyla değil, ailesiyle de öne çıkıyor. Red’in babası Steve Morgan, İngiltere’nin tanınmış iş insanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle ilginç olan, Gemma’nın babası Michael Owen ile Steve Morgan arasında yıllar öncesine uzanan bir ilişki bulunması. Michael Owen, Liverpool’da futbol oynadığı döneminde Steve Morgan’dan yaklaşık 4 milyon sterline mal olan bir arazi satın almış. Bu arazi, Kuzey Galler’de yer alan tarihi Lower Soughton Hall adlı ihtişamlı bir malikaneyi içeriyor.

TARİHİ MALİKANE VE YAŞAM ALANI

Bu malikane, tam 42 dönümlük muhteşem bir arazi ile çevrilidir. Aile, 2001 yılından beri bu evde yaşam sürüyor. Ev, daha önce bir televizyon programında da gösterilmişti. İçerisinde büyük bir sinema odası bulunuyor. Dışarıda ise at ahırları, ek binalar, küçük bir futbol sahası ve golf alanı yer alıyor.