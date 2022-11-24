219 artçı deprem yaşandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzec’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan depremin ardından 219 artçı sarsıntının olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplam 219 artçı meydana geldiği, 93 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AFAD’dan, yapılan açıklamada, “Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplam 219 artçı deprem meydana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirilmiş olup, halen 14 kişinin tedavileri, hastanelerde devam etmektedir” denildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD’a bağlı 13 afet grubu başkanlığının, faaliyete geçtiği belirtilerek, bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Kızılay, İLBANK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, destek AFAD gönüllüleri, yerel destek ekipleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği ve İHH olmak üzere toplamda 3 bin 62 personel ve 512 aracın görev yaptığı kaydedildi.

Depremzedeler için AFAD lojistik deposundan 14 bin 210 battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 669 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 735 yatak, 885 yastık-çarşaf seti, 1358 ısıtıcı seti, 3 bin 500 yağmurluk ve jandarmadan 5 adet 16,5 metrekare çadır sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, AFAD Başkanlığı tarafından 1 mobil afet etüt TIR’ı, 1 mobil koordinasyon TIR’ı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgede bulunduğu bildirildi.