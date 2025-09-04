22. Bölge Toplantısı, Yenilenen Kooperatifte Yapıldı

TOPLANTI YERİ VE KATILIMCILAR

22. Bölge Manisa Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği toplantısı, yeniden restorasyonu tamamlanan Alaşehir S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifi binasında yapıldı. Bu toplantıya Manisa Bölge Birliği’ne bağlı çeşitli kooperatiflerin başkanları katılım sağladı.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE TEBRİKLER

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar, yenilenen kooperatif binasının Alaşehirli esnaf ve sanatkarlara uygun bir yapı olduğunu vurguladı. Çınar, Alaşehir Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere ve yönetimini tebrik etti ve Çataldere’nin Bölge Birliği Başkanvekili olarak görevini etkin bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

KREDİ İMKÂNLARI VE ORTAK SAYISI

Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Kooperatifimiz Manisa Bölge Birliği içinde plasman büyüklüğünde 2’nci sıradadır. Sıfır takip oranıyla bölgede ve Türkiye genelinde örnek gösterilecek kooperatifler arasında yer almaktadır” dedi. Çataldere, 2100 ortağa sahip olduklarını ve 2025 yılına kadar yaklaşık 290 milyon TL kredi sağladıklarını duyurdu. Kredilerin 4 yıla kadar vadeli olduğunu ve ödemelerin aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla yapılabildiğini ifade etti.

ESNAF SAYISI VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Manisa Bölge Birliği’ne bağlı 23 kooperatifte toplamda yaklaşık 35 bin esnaf ve sanatkar olduğu belirtilirken, Alaşehir’de ise 7 bine yakın esnaf bulunduğu kaydedildi. Toplantıya katılan kooperatif başkanları, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkanı buldu.