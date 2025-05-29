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22 Genç, Trump’a Dava Açtı

ABD’DE İKLİM DAVASI AÇILDI

ABD’de 22 genç, iklim ve çevre konularında son aylarda imzalanan üç başkanlık kararnamesinin anayasal haklarını ihlal ettiğini öne sürerek Başkan Donald Trump’a dava açtı. Montana eyaletinde 7 ile 25 yaş arasındaki bu gençler, “Ulusal Enerji Acil Durumu” çerçevesinde imzalanan başkanlık kararlarının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

BAKANLIKLAR DA DAVALILAR ARASINDA

Dava kapsamındaki başkanlık kararlarının küresel ısınmayı kötüleştireceğini iddia eden gençler, ABD Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) da davalı kurumlar arasında yer aldığını belirtti. Davacılardan Eva Lighthiser, “Trump’ın fosil yakıt kararnameleri, benim kuşağım için bir ölüm fermanıdır,” şeklinde bir açıklama yaptı.

DAVANIN NEDENİ VE AMACI

Lighthiser, “İstediğim için değil, zorunda olduğum için dava açıyorum. Sağlığım, geleceğim ve gerçeği söyleme hakkım tehlikede,” diye ekledi. Trump’ın fosil yakıtları bir silah olarak kullandığını belirten Lighthiser, buna karşı Anayasa ile yanıt verdiklerini ifade etti.

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