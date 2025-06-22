22 Haziran 2025, Afad Ve Kandilli Her An

AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ YAYINLIYOR

22 Haziran 2025 tarihi itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık şekilde paylaşıyor. İstanbul’da deprem olup olmadığıyla ilgili araştırmalar devam ederken, uzmanlar güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. “Bugün deprem oldu mu?” ve “İstanbul’da deprem mi yaşandı?” gibi sorulara, güvenilir kaynaklar olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi yanıt veriyor. İstanbul’da 22 Haziran itibarıyla herhangi bir deprem yaşanmadığı bildirildi.

VATANDAŞLARA ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son verilere göre vatandaşlara anlık deprem haberleri sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve son 500 deprem verisini halka ulaştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleri sağlayarak, vatandaşların bilgilendirilmesine katkıda bulunuyor.

GÜNCEL VERİLERE NASIL ULAŞILIR?

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını anlık olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri sürekli güncelleniyor. Bu platformlar, en yeni bilgilerle anlık deprem analizleri yapıyor ve sunuyor. Son 500 deprem kaydına kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan öğrenebilirsiniz.