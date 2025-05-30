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22 Kişi, Trump’a Dava Açtı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK DAVA

ABD’de, 22 bireyin ortam ve çevreyle ilgili imzalanan üç başkanlık kararnamesinin anayasal haklara aykırı olduğu iddiasıyla Başkan Donald Trump’a karşı dava açtığı ifade ediliyor. Montana eyaletinde, 7 ile 25 yaşları arasında değişen bu grup, ‘Ulusal Enerji Acil Durumu’ çerçevesinde imzalanan bu üç başkanlık kararını anayasaya aykırı buluyor ve bu nedenle dava sürecine gidiyor.

DAVA KAPSAMINDAKİ KURUMLAR

Bu 22 kişi, söz konusu başkanlık kararlarının küresel ısınmayı daha da kötüleştireceğini öne sürerek, davalı olarak ABD Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) gibi kurumları da listelerine ekliyor. Davanın amacı, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliği ile ilgili önlemlerin artırılması.

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