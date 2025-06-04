22 Kişi Tutuklandı, 5 Başkan Var

SON OPERASYONDA TUTUKLAMALAR

CHP’li belediyelere yönelik son düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden bazıları; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu. Bu kişiler de dahil olmak üzere toplamda 22 kişi tutuklandı. 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan süreç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla devam etti. 31 Mayıs Cumartesi sabahı ise bu operasyona yeni isimler eklendi.

SAVCILIK SÜREÇLERİ VE TUTUKLAMALAR

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bazı kişilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma dahilinde arama, el koyma ve gözaltı kararları alındı. Emniyet işlemleri dün sabah tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen kişiler için savcılık ifadeleri 20.00 sularında sona erdi. Savcılık, 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Sulh Hukuk hakimliğindeki işlemler ise 03.00 sularında tamamlandı. Hakimlik, aralarında 5 belediye başkanının bulunduğu 22 kişi hakkında çeşitli suçlamalardan tutuklama kararı verdi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 11’E YÜKSELDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP’li toplam 11 belediye başkanı gözaltına alındı. Son 5. dalga operasyon sonrası, 5 başkanın daha tutuklanmasıyla, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının sayısı 11’e yükseldi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de tutuklanan isimler arasında yer alması sonrasında, İçişleri Bakanlığı Bahçetepe’yi görevden uzaklaştırdı. Bu durumda, Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek. Meclis’teki çoğunluğun AK Parti ve MHP ittifakında bulunması, seçilecek kişinin bu partilerden olma ihtimalini artırıyor. Eğer bu gerçekleşirse, Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.