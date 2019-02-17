22 madencinin cesedine ulaşıldı!

Zimbabve’de haber ajansına konuşan bir yetkili, 22 madencinin de cesedine ulaştıklarını aktardı.

Cesetler, teşhis için morga kaldırıldı. Ölenler için bir tören düzenleneceği duyuruldu.

Zimbabve’de meydana gelen maden kazasında kurtarma ekipleri 22 madencinin cansız bedenine ulaştı, sekiz kişi ise kurtarıldı.

Zimbabve’nin başkenti Harare’nin kuzeyindeki Battlefields bölgesinde ‘yasa dışı’ olarak altın arayan 70 madenci, 12 Şubat Salı akşamı meydana gelen maden kazasında göçük altında kalmıştı.

Zimbabve Maden Federasyonu yetkilisi Henrietta Rushwaya, maden kazasının ardından tünellerde en az 22 cansız bedenin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Rushwaya ayrıca, kazada kaybolan diğer kişilere “zamanında ulaşabilmeyi ümit ettiklerini” söyledi.

Maden mühendisi olan hükümet yetkililerinden Tapererwa Paswavaviri, “Şu ana kadar 8 kişiyi canlı kurtarabildik. Kaç kişinin daha hayatta olduğunu ve kaç kişiye ulaşabileceğimizi henüz hesaplayamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hükümet söz konusu maden kazasını felaket olarak ilan etti.

Madenci yakınları ve meslektaşları, kazanın ardından göçük altında kalanlarla ilgili haber alabilmek için olay yerinde beklemeye devam ediyor.