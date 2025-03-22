22 Mart 2025 Depremleri ve Detayları

22 MART 2025 CUMARTESİ GÜNÜ DEPREMLER MEYDANA GELDİ

22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve kamuoyunu güncel bilgilerle bilgilendiriyor. Peki, 22 Mart 2025 Cumartesi günü nerede deprem oldu? “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündemde. Son dakika, son dakika haberleri ve güncel deprem verileri burada.

BÖLGESİNE GÖRE DEPREM ARAŞTIRMALARI

Bölgesel olarak deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak meydana gelen 500 deprem verisini halka sunarak bilgilendirme yapıyor. Kandilli Rasathanesi, “Son depremler” bilgilerini resmi web sitesinde paylaşıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. “AFAD deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı için takipte kalmak önemli.