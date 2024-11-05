22 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayı Yakalandı

İZMİR’DE ALTIN DOLANDIRICILIĞI

İzmir’de Karşıyaka Çarşısı’ndaki bir işhanında yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan İsmail K. (42) ve ağabeyi Yalçın K. (46), iddiaya göre, müşterileri ve meslektaşlarından toplamda 22 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştı. İşyerine giden müşteriler, dükkanın kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anlamış oldu. İsmail K.’den haber alamayan 23 kişi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN OPERASYON

Müşteriler, ifadelerinde altınları İsmail K.’ye tamir veya yatırım için verdiklerini, dükkânın boş olmasının ardından dolandırıldıkları konusunda şikayetçi olduklarını belirtti. Bunun üzerine polis, İsmail K. ve ağabeyi Yalçın K.’yi yakalamak için harekete geçti. Yakalama kararı çıkarılan iki kardeşin ev ve işyerinde arama yapıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adresini tespit etti. Önceki gece gerçekleştirilen operasyon sonucunda Yalçın K. İzmir Buca’da, İsmail K. ise İstanbul’da gözaltına alındı.

İDDİALARA KARŞI SAVUNMA

İsmail K. ve Yalçın K. adliyeye sevk edilirken, İsmail K. emniyette verdiği ifadede, “Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul’a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim” şeklinde savunma yaptı.