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22 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları

22 Nisan 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

22 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de, günün kararları ve ilanlarına dair detaylar yer alıyor. Resmi Gazete’nin PDF halini indirerek, tüm bu bilgileri görebilmek mümkün.

YASAMA VE YÜRÜTME BÖLÜMÜNDEKİ GELİŞMELER

Yayımlanan yönetmelikler arasında Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Gençlik Çalışmaları ve Liderlik ile Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezleri için de yeni yönetmelikler yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ İLANLARI

Yargı Bölümü’nde, Yargıtay 3. Hukuk Dairesine ait kararlar yer almakta. Bu bölümde a) Yargı ilanları, b) Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları, c) Çeşitli ilanlar gibi önemli bilgilerin yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Yayımlanan bu belgeler ve ilanlar, kamuoyunu bilgilendirme amacı güdüyor. 22 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan kararlar, yürütme ve yasama alanındaki güncel durumu yansıtmakta.

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