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22 Nisan Depremleri Hakkında Bilgi

22 NİSAN 2025 TARİHLİ DEPREM OLAYLARI

22 Nisan 2025 Salı günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izliyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. İlk bilgilere göre, gün içerisinde birçok noktada depremler meydana gelmiş durumda. Peki, 22 Nisan 2025 Salı günü deprem nerelerde oldu? Son dakika bilgileriyle birlikte detaylar şu şekilde.

DEPREM VERİLERİ VE ARAŞTIRMALAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremle ilgili bilgileri halka sunarak durumu izliyor. Kandilli Rasathanesi, son depremler hakkında anlık veriler paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Aynı zamanda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, resmi web sitesinde son depremlerle ilgili bilgileri duyurarak güncel gelişmeleri aktarıyor. AFAD, son depremler listesiyle vatandaşları anında bilgilendiriyor.

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