22 Nisan Okullar Tam Gün Açık

23 NİSAN ÖNCESİ OKULLARIN DURUMU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir süre kala, 22 Nisan’da eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenci, veli ve eğitim camiası tarafından büyük bir merakla inceleniyor. “22 Nisan’da okullar açık mı?”, “22 Nisan yarım gün mü, tam gün mü?”, “22 Nisan’da ders yapılacak mı?” gibi sorular gündemdeki yerini alıyor. İşte bu soruların cevapları ve mevcut durum hakkında bilgilere göz atıyoruz.

22 NİSAN’DA OKUL DURUMU ARAŞTIRILIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, 22 Nisan 2025 Salı gününün okullardaki durumu merak konusu oldu. Resmi açıklamalara göre, 22 Nisan tarihinde okullar ve kamu kurumları tam gün açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, 22 Nisan resmi tatil kapsamı içerisinde yer almadığı için dersler normal şekilde işlenecek ve yarım gün uygulaması gerçekleşmeyecek. Öğrenci, öğretmen ve kamu çalışanları 22 Nisan’da standart eğitim ve mesai programına devam edecek.

RESMİ TATİL 23 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

23 Nisan 2025 Çarşamba günü resmi tatil uygulaması başlayacak ve bu tarihte tüm okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. 22 Nisan’da herhangi bir yarım gün tatil kararı olmadığı için eğitim öğretim faaliyetleri tam gün şekilde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin, olası güncellemeler ya da okul temelinde değişiklikler için kendi okullarının duyurularını takip etmesi önem taşıyor.