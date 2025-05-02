AYDIN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, öğrenci yapılanması içerisinde yer alan 22 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt üyelerinin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, Nazilli ilçesinde güncel öğrenci yapılanması içerisinde olan 22 kişinin tespitine ulaşıldı.

DELİLLER TOPLANDI VE OPERASYON DÜZENLENDİ

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde gerçekleştirilen 6 aylık çalışma ile deliller toplandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın merkezli olarak Ankara, Hatay ve Denizli’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda Aydın’dan 18, Ankara’dan 1, Hatay’dan 2 ve Denizli’den 1 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheliyi gözaltına alındı.

ARAMALARDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 5 dizüstü bilgisayar, 101 adet cep telefonu, SIM kart ve başka çeşitli dijital materyaller, 5 örgütsel doküman ile 5 bin 469 dolar, 1455 Euro, 153 bin 50 lira, 18 adet çeyrek altın ve 298,45 gram altın bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından, şüphelilerden 14’ü serbest bırakılırken, diğer 8 kişi Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.