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22 Şüpheli Gözaltına Alındı.

FETÖ/PDY OPERASYONLARIYLA GÖZALTILAR

Aydın merkezli dört ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, öğrenci yapılanmasında yer alan 22 şüpheli yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerini deşifre etmek ve örgüt üyelerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 22 şüphelinin Nazilli ilçesinde güncel öğrenci yapılanması içerisinde olduğu bilgisi elde edildi. 6 ay süren çalışmalar neticesinde deliller toplandı.

EŞ ZAMANSIZ OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Aydın’ın yanı sıra Ankara, Hatay ve Denizli’deki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonda, Aydın’dan 18, Ankara’dan 1, Hatay’dan 2 ve Denizli’den 1 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 5 dizüstü bilgisayar, 101 cep telefonu, SIM kart ve diğer dijital materyaller yanı sıra 5 örgütsel doküman ile 5 bin 469 dolar, 1455 Euro, 153 bin 50 lira, 18 çeyrek altın ve 298,45 gram altın bulundu. Gözaltındaki işlemlerinin ardından 14 şüpheli serbest bırakılırken, 8 kişi Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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