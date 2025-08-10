Haberler

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali gerçekleştirildi

ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ’NİN TEMSİLİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 22’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde, ünlü eser ‘Romeo ve Juliet’ sahnelendi. Bu yılki temsil, hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Festival, Türkiye İş Bankası’nın destekleriyle gerçekleştirildi.

UNUTULMAZ AŞK HİKAYESİ

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ‘Romeo ve Juliet’, Sergei Prokofiev’in müziği eşliğinde izleyiciye sunuldu. Temsil, William Shakespeare’in ölümsüz eserinden uyarlanarak, Medeia Magalashvili’nin librettosu ve Nugzar Magalashvili ile Medeia Magalashvili’nin koreografisi ile gerçekleştirildi. Temsilde, ‘Montague’ ve ‘Capulet’ aileleri arasındaki çatışmada gelişen yasak aşk hikayesi sahne aldı. Festivalin bu özel gösterisine, çok sayıda yerli ve yabancı turist katılım gösterdi.

