22 Yaşındaki Bakıcı, 21 Çocuğa Şiddet Uyguladı

İNGİLTERE’DE KREŞTE ŞİDDET SKANDALI

İngiltere’de aylık yaklaşık 79 bin TL ücretle hizmet veren özel bir Montessori kreşinde çalışan 22 yaşındaki bakıcı, 21 çocuğa yönelik şiddet nedeniyle suçlu bulundu. Mahkeme salonunda gösterilen dehşet verici güvenlik kameraları görüntüleri, velilerde duygusal anlar yaşattı. Londra’daki bu özel anaokulunda çalışan Roksana Lecka, çocuklara karşı 24 ayrı kötü muamele suçlamasıyla Kingston Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

OLAYLARIN ORTAYA ÇIKMASI

Twickenham’daki Riverside Nursery’de yaşanan olaylar, 2023 yılının başında velilerin çocuklarının vücutlarında morluk ve çizikler fark etmesiyle ortaya çıktı. Aileler, Mart ayından itibaren bu durumu belgeleyerek polise bildirdi, kreş yönetimi ise 28 Haziran 2024’te Lecka’yı görevden uzaklaştırdı. Lecka, çocuklardan birinin yüzüne defalarca tekme atmak, başka bir kızı yumruklamak ve bir bebeği beşikten çıkararak tokatlamak gibi ağır şiddet eylemlerinin bulunduğu 7 suçlamayı kabul etti. Ancak geriye kalan 17 suçu reddetti. Savunmasında, “Gece boyunca erkek arkadaşımla esrar içtim, uykusuzdum, ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi.

YARGILAMA SÜRECİ VE GÖRÜNTÜLER

Jüri, saatler süren değerlendirme sonucunda Lecka’yı toplam 21 çocuğa yönelik şiddetten suçlu buldu. Kadın bakıcı, reddettiği 17 suçtan 14’ü için mahkûm oldu, 3’ünden ise beraat etti. Kararın ardından mahkeme salonundan gözyaşları içinde çıkan Lecka’nın durumu, izleyici bölümünde bulunan bazı velilerin de gözyaşlarına boğulmasına yol açtı. Duruşma sırasında sunulan güvenlik kamerası görüntüleri, Lecka’nın küçük bir çocuğun yüzüne tekme attığı, bir bebeğe yumruk savurduğu ve çocuklara çeşitli fiziksel şiddet uyguladığı anları içeriyordu.

LECKA’NIN SAVUNMASI VE SONUÇ

Lecka, mahkemede çocuklara yönelik saldırılarının çoğunu “şaka”, “oyun” ya da “yanlış anlaşılma” şeklinde açıklamaya çalıştı. Bir çocuğun karnına yaptığı sert darbeleri “yanlardan şakalaşıyordum” diye tanımladı. Lecka’nın cezası, daha sonraki bir tarihte Kingston Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklanacak. Bu davanın yıkıcı etkisi nedeniyle jüri üyeleri, 10 yıl boyunca başka bir davaya çağrılmaktan muaf tutuldu.