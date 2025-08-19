22 Yaşındaki Şahıs Polisle Yakalandı

GAZİ KENTTE YAKALAMA OPERASYONU

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 22 yaşındaki bir şahıs, 11 ayrı suçtan 62 yıl hapis cezası ile aranan Ali İmran A., polis ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyon ile yakalandı. Edinilen bilgilere göre, şahıs, vergi usul kanununa muhalefet etmek, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma gerçekleştirmek, bıçak veya diğer araçları izinsiz olarak satmak, satın almak, taşımak veya bulundurmak ile 8 ayrı bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edildi.

SUÇ BİLGİLERİ VE YAKALANANLAR

Ali İmran A.’nın toplamda 62 yıl, 135 ay ve 298 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Operasyon sırasında şahısla birlikte bir silah ve 15 adet mermi de ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin kaçak suçlulara karşı yürüttüğü mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.