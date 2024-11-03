“22 Yıldır İktidar Olan Parti”

YENİ VE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Yeni ve büyük Türkiye için tam adalet, tam kalkınma hedefiyle bir yolculuğa çıkıldı. AK Parti, iktidarının 22’nci yılını geride bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde “aydınlığa açık karanlığa kapalı” sloganıyla 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, seçmenin karşısına 15 ay sonrasında, 3 Kasım 2002’de çıktı. Sakin denizlerin değil fırtınalı okyanusların kaptanı olan Erdoğan, gelenekselleşen balkon konuşmalarının ilki de o günde yapıldı.

TÜRK SİYASETİNDE TARİHİ ANLAR YAŞANIYOR

Seçim gecelerinde Erdoğan ile milletin kucaklaştığı bu balkon konuşmaları, Türk siyasi tarihinde bir zaferin simgesi haline geldi. 22 yıl süresince; 7 genel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 5 yerel seçim ve 3 halk oylaması gerçekleştirildi. AK Parti, 3 kez oylarını artırarak tek başına iktidara gelen ilk parti olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, siyasete 4 başbakan ve 2 cumhurbaşkanı kazandırdı.