23. Hafta Süper Lig Hakemleri Açıklandı

HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’deki heyecan tüm hızıyla sürüyor. 23. hafta mücadelesi için hakem atamaları resmen duyuruldu. İşte detaylar…

HAKEMLERİN AÇIKLANDIĞI TARİHLER

Süper Lig’in 23. haftasında sahne alacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Yarın saat 20.00’de oynanacak olan Samsunspor – Atakaş Hatayspor karşılaşmasında düdük çalacak hakem Alper Akarsu oldu. 8 Şubat Cumartesi günü, 16.00’da Kayserispor – Konyaspor maçında Çağdaş Altay, 19.00’de ise Sivasspor – Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Pazar Günü Müsabakaları

9 Şubat Pazar günü 13.30’da Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçında Ozan Ergün görev alacak. Aynı gün saat 16.00’da Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasında Cihan Aydın, 19.00’da ise Antalyaspor – Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük, yine aynı saatte Galatasaray – Adana Demirspor maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Pazartesi Günü Karşılaşmaları

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Trabzonspor – Eyüpspor karşılaşmasında Mehmet Türkmen, aynı saatte Bodrum FK – Göztepe maçında Yasin Kol hakemlik yapacak.