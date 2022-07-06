23 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava raporuna göre, bayramın ilk günü olan 9 Temmuz tarihinde İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 23 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de devam edecek.

Türkiye 9 günlük bayram tatiline hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yayınlanan hava durumu tahmin raporlarına göre bayramın ilk 2 günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde pek çok ilde şiddetli yağış bekleniyor.

Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz ‘da 23 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Bu iller ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu olarak sıralanıyor.

YAĞIŞLAR İKİNCİ GÜN DE DEVAM EDECEK

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sağanak yağmurun etkili olacağı il sayısı artıyor. Yoğun yağışlar yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacak.