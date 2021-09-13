23 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik Balıkesir merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir’in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10’unun halen görevde bulunduğu, 29’unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3’ünün ise örgüt bünyesinde “bölge sorumluluğu” yaptığı öğrenildi.

6 ilde 6 kişi daha gözaltına alındı

FETÖ’nün askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5’i muvazzaf asker, 2’si ihraç edilen askeri personel ve 3’ü emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.