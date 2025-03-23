23 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN YENİ YÖNETMELİKLER

23 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan önemli kararların detayları içerisinde, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ile “İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” dikkati çekiyor.

FEDERASYONLARA AİT YENİ STATÜLER

Aynı zamanda, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu’na ait yeni ana statüler de yayımlandı. Bu statüler, federasyonların çalışma esaslarını belirlerken, spor alanındaki gelişmelere zemin hazırlıyor.

İLANLAR VE BORÇLANMA SEMANTİKLERİ

Ayrıca, gün içerisinde “Yargı İlanları”, “Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları” ile “Çeşitli İlânlar” gibi başlıklar altında ilanlar da yayımlandı. Bunun yanı sıra, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de gazete içerisinde yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu bilgiler, günün kararlarını takip etme konusunda önemli bir kaynak oluşturuyor.