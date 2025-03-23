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23 Mart 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklandı Mı?

23 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILMAKTA

23 Mart 2025’te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı hususunda bilgiler araştırılıyor. Bu bağlamda, 23 Mart 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşip gerçekleşmediği sorusu gündemde. Ayrıca, 23 Mart Pazar günü Milli Piyango Online Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da takip ediliyor.

ŞANS TOPU OYUNUNUN TEMELİ

Şans Topu, 14 Haziran 2001 tarihinden beri Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir şans oyunudur. Bu oyun, iki farklı sayı kümesi kullanarak oynanır ve belirli sayıda numara seçme esasına dayanır. İlk sayı kümesi 1-34 arasında, ikinci sayı kümesi ise 1-14 arasında sayılardan oluşuyor. Oyuncular, ilk sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden ise 1 numara seçerek oyunu oynuyor.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇLARIN YAYINI

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler, mpi.gov.tr internet sitesinde canlı yayında yayımlanıyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra haftanın sonuçları Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. 5+1’i doğru tahmin edenler, büyük ikramiyeye sahip olabiliyorlar. Ayrıca, sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler gibi diğer kombinasyonlarla da küçük ikramiyeler kazanmak mümkün.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilen oyuncular ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango şubelerinden alabiliyor. Ancak (5+1) bilenler ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alma hakkına sahipler. Kazanılan ikramiyeler ise 1 yıl süreyle ödenebiliyor. 23 Mart 2025 Pazar Şans Topu sonuçları ise henüz açıklanmadı.

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