23 Mart CHP Ön Seçim Detayları

SEÇMENLERİN MERAK ETTİĞİ SORULAR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 23 Mart 2025 Pazar günü yapacağı ön seçim öncesinde, seçmenlerin en çok ilgi gösterdiği konulardan biri, oy kullanma hakkına sahip olanların kimler olduğu. “CHP ön seçiminde sadece parti üyeleri mi oy kullanacak?” ve “Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmayanlar da oy verebilecek mi?” gibi sorular, araştırmaların odak noktası oluyor. Bu önemli süreçte, oy vermek isteyen vatandaşlar, seçim için gereken şartları ve kriterleri kapsamlı şekilde öğrenmek istiyor.

OY KULLANMA ŞARTLARI

23 Mart’taki CHP ön seçiminde oy kullanabilmek için belirlenen şartlar net bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu şartları karşılayan her birey, CHP ön seçiminde oy kullanarak bu sürece aktif bir katkı sunma fırsatı bulabiliyor. Seçimle ilgili detaylı bilgi edinmek, vatandaşların seçim sürecine daha iyi hazırlanmasını sağlıyor.