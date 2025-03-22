23 Mart İstanbul Hava Durumu Tahmini

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 23 Mart 2025 Pazar günü İstanbul’da hava durumunun parçalı bulutlu ve güneşli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 23 Mart 2025 Pazar günü için açıkladığı tahminlere göre, İstanbul’da sabah ve gece saatlerinde hava serin hissedilecek. Gün içerisinde ise sıcaklıkların en yükseği 17°C, en düşüğü ise 5°C olacak. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu (KKD) yönünden saatte yaklaşık 15 km hızla esmesi öngörülüyor. Ayrıca, nem oranının ortalama %75 civarında olması bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin biraz altında kalmaya devam ediyor.