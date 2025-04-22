23 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları Neler?

23 Nisan 2025 Tarihli Resmi Gazete Kararları

YENİ ANLAŞMALAR VE ONAYLAMALAR

23 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de, birkaç önemli karar ve anlaşma duyurusu yer alıyor. Bu kararlardan biri, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması” ile ilgili. Bu karar, Karar Sayısı: 9755 ile duyurulmuş durumda. Ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması” ve bu anlaşmanın yürürlük tarihinin 21 Temmuz 2024 olarak tespit edilmesi hakkında alınan karar da dikkat çekiyor. Bu anlaşma ise Karar Sayısı: 9756 ile yayınlandı.

KAMU KURUMLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakları tespitine dair bir karar bulunuyor. Bu karar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar” başlığı altında Karar Sayısı: 9757 ile yer almakta. Bunun yanı sıra, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yayımlandı; bu karar Karar Sayısı: 9758 olarak kaydedildi.

ÜNİVERSİTELERDE DEĞİŞİKLİKLER

23 Nisan 2025 tarihli resmi yayın, Bahçeşehir Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile ilgili de değişiklikleri içeriyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Mersin Üniversitesi’nin aynı konudaki yönetmeliklerinde de düzenlemeler yer alıyor. Bunların detayları da resmi gazete üzerinden takip edilebiliyor.

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yargı ilanları ve çeşitli ilanlar da yer alıyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu yayında bulunuyor. 23 Nisan 2025 itibarıyla yayımlanan bu bilgiler, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılmış duyurular arasında önemli bir yer tutuyor.