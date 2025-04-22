23 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları Var

23 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor. Gazetede, günün kararlarının yanı sıra ilanları ve gerekli bilgileri PDF formatında görüntüleme seçeneği de mevcut.

YASAMA VE YÜRÜTME KARARLARI

Resmi Gazete’de yer alan ilk önemli karar, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9755)”. Bu karar, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendiriyor ve ekonomik işbirliğine zemin hazırlıyor.

Diğer bir karar ise “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Yürürlük Tarihinin 21 Temmuz 2024 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9756)”. Bu anlaşma, vergi yükümlülüklerinin net bir şekilde belirlenmesine yardımcı oluyor.

KAMU KURUMLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de başka bir önemli düzenleme de “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9757)” oldu. Bu karar, belirli mal ve hizmetlerin hangi kriterlere göre ücretsiz veya indirimli verileceğini belirliyor.

Ayrıca, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9758)” ve üniversitelerle ilgili iki yönetmelik değişikliği de yer alıyor: “Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”.

Yargı ilanları ve diğer çeşitli ilânlar da Resmi Gazete’de listelenmiş durumda. Ayrıca, “T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri” de gazetede önemli bilgiler arasında yer alıyor. Bu bilgiler ekonominin durumunu takip edenler için büyük bir önem taşıyor.