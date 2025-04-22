23 Nisan Bankalar Kapalı Olacak

23 NİSAN’DA BANKALARIN DURUMU

23 Nisan bankalar açık mı sorusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bu tarihin resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle, kamu kuruluşları ve özel sektörün çalışma saatleri merak ediliyor. Özellikle bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, “23 Nisan bankalar açık mı?” sorusunun cevabını bulmak istiyor.

TATİL GÜNÜ BANKALAR KAPALI

23 Nisan 2025 Çarşamba günü tüm bankalar, resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Para transferi, EFT ve havale gibi işlemler internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor, fakat bazı işlemler ilk iş gününe ertelenebiliyor. Hem devlet bankaları hem de özel bankalar, bu tarihte hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde bankaların şubeleri kapalı kalmasının yanı sıra, banka çağrı merkezleri de sınırlı hizmet sunması bekleniyor. ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ise her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.