23 Nisan, Barış Ve Birlik Bayramıdır

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 23 Nisan’ın, milli iradenin hakim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. “Aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir bayramdır” şeklinde belirtti.

23 NİSAN’IN ÖNEMİ

Vali Ömer Toraman, yazılı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan; milli iradenin hakim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır” ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLARA VURGU

Vali, sevgili çocuklara yönelik olarak, “Sizler bu necip milletin umut çiçeklerisiniz. Bilgiyle, araştırma yeteneğiyle ve insani değerlerle donanmış; sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeniz, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’nin en sağlam teminatıdır” dedi. “Bu bilinçle sizlere iyi bir gelecek sunmak hepimizin en ulvi sorumluluğudur” söylemini de ekledi.

MİLLİ DUYGULARLA ANMA

Vali Toraman, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle anarak, “Tüm çocuklarımızın ve kıymetli Çanakkaleli hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.