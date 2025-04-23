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23 Nisan Bayramı İstanbul’da Kutlandı

ETKİNLİKLE BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutlandı. Havalimanının işletmecisi İGA, yurt içi ve yurt dışı hatların bulunduğu alanda bando gösterisi düzenledi. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı yolcular, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ÇOCUKLARA ÖZEL İKRAMLAR YAPILDI

Havalimanında uçuşlarını bekleyen çocuk yolculara, elma şekeri ve şekerleme ikram ediliyor. Aynı zamanda, yolculara Türk bayrağı dağıtılarak, bayram coşkusu paylaşılıyor. Havalimanındaki bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

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