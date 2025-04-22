23 Nisan Bayramı Kutlama Mesajı Yayınlandı

MESAJIN ANLAMINA VURGU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Zorluoğlu, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bu bayramı coşkuyla karşıladıklarını ifade etti. Bu anlamlı günün yalnızca bir meclisin açılışı değil, milletin iradesini özgürce ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

ÇOCUKLARIN GELECEKTEKİ ROLÜ

Vali Zorluoğlu, Atatürk’ün bu özel günü çocuklara hediye etmesinin, geleceğe olan güveninin ve çocuklara verdiği değerin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Mesajında, “Çocuklarımız aydınlık yarınlarımızın mimarı, barış dolu bir dünyanın kurucusu, umudun ve sevginin en saf halidir” sözleriyle çocukların önemine dikkat çekti. Onların gözlerindeki ışıltının, kendilerine daha güçlü bir Türkiye kurma azmi verdiğini ve hayallerinin yol haritaları olduğunu belirtti.

ORTAK GÖREVLERİMİZ

Zorluoğlu, bugün çocukları bilgiyle, evrensel değerlerle ve sevgiyle yetiştirmek ve onların özgüvenli bireyler olarak büyümelerine yardımcı olmanın hepimizin ortak vazifesi olduğunu ifade etti. Geleceğin onların ellerinde yükseleceğini söyledi. Ayrıca, 23 Nisan’ın yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için bir bayram olduğunu ekledi. Gazi Mustafa Kemal’in bu özel günle birlikte barışın, kardeşliğin ve dostluğun ortak dili olacağını belirtti.

BAYRAMIN COŞKUSUNU PAYLAŞMA

Vali Zorluoğlu, bu bayramı Diyarbakır’dan yükselen çocuk sesleriyle kutladıklarını, ülkenin dört bir yanındaki çocuklarla aynı heyecanla buluştuklarını ve onların neşesiyle bütünleştiklerini aktardı. Mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını, birinci meclis üyelerini, tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla anarak, umut dolu kalpleriyle geleceğe yürüyen bütün çocukların, aziz milletin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.