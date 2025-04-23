23 Nisan Bayramı Kutlu Olsun!

SPOR CAMİASINDAN KUTLAMA MESAJLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla spor camiası geniş çapta kutlama mesajları yayımladı. Bu anlamlı günde çeşitli spor federasyonları ve kulüpleri, bayramın önemine dikkat çekerek, çocuklara yönelik düşüncelerini ifade etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NIN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Bu topraklarda her çocuğun kalbine işlenmiş bir armağan var! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!” sözleriyle bayramı kutladı. Bu mesaj, çocukların bu bayram ile olan bağlantısına vurgu yaptı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NDAN MESAJ

Türkiye Futbol Federasyonu ise bayramın önemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Milli egemenliğimizin sembolü, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadesini kullandı. Açıklamada, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anılarak, çocuklara olan umut da dile getirildi.

DİĞER SPOR KULÜPLERİNDEN BAYRAM MESAJLARI

Türkiye Basketbol Federasyonu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğin aydınlık nesillerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!” diyerek çocukları onurlandırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu basit bir dua ile, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!” dedi. Türkiye Güreş Federasyonu ise, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. Yılını Kutluyoruz!” vurgusunu yaptı.

FUTBOL KULÜPLERİNDEN ANLAMLI MESAJLAR

Galatasaray, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bayram mesajına güçlü bir bağ kurdu. Fenerbahçe “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve çocuklarımızın bayramını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz,” dedi. Beşiktaş ve Trabzonspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan bu özel günde bayramın coşkusunu paylaştı.

SPOR KULÜPLERİNDEN ÇOCUKLARA MESAJLAR

Kasımpaşa, “Geleceğimiz, umutlarımız ve güvencemiz olan çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun,” ifadesini kullandı. Gaziantep FK, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak bayramı kutladı. Alanyaspor, Hatayspor ve diğer kulüpler de benzer mesajlarla çocukların bayramını kutladı.

BAYRAMIN ANLAMINA VURGU

Çeşitli mesajlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ve geleceğe yaptığı yatırımları pekiştiriyor. Spor camiası, bu özel günde çocukların ve toplumun geleceğine olan inancını ifade ediyor. Herkes, bu bayramın ruhunu yaşatmaya ve çocuklara umut vermeye devam ediyor.