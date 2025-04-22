23 Nisan Bayramı’nı Kutluyorum

BELEDİYE BAŞKANINDAN ANLAMLI MESAJ

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Turgut, 23 Nisan’ın Türk milletinin kendi geleceğine karar verme yetkisini kazandığı ve ulusal egemenlik mührünü vurduğu önemli bir tarih olduğunu vurguladı. Bu bayramın tüm dünya çocukları tarafından kardeşçe kutlandığını belirten Turgut, mesajında şu sözlere yer verdi:

DÜNYA ÇOCUKLARINA BARIŞ DİLEDİ

“Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde Meclis’te görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.”