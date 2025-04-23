23 Nisan Bayramı Törenleri Gerçekleştirildi

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRELERİ DÜZENLENDİ

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli törenler yapıldı. Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından halk oyunları gösterisiyle program sona erdi. Valilikte yapılan programda Vali Kemal Çeber, temsili olarak Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydın İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Muhammet Furkan Aksoy’a koltuğunu devretti.

ÇOCUKLARIN BAYRAMI VE EGEMENLİK

Vali koltuğuna oturan Aksoy, “23 Nisan sadece biz çocukların bayramı değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini ilan ettiği TBMM’nin kurulduğu çok özel bir gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği ve tüm dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu da bizim ne kadar değerli olduğumuzu gösterir.” şeklinde konuştu. Aksoy, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan’ı arayarak okul servislerinin daha fazla denetlenmesi gerektiği talimatını verdi. Özcan ise bunun gereğini yapacaklarını belirtti. Aksoy ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek’e telefonla “Cıncık gibi Gaziantep” projesi hakkında bilgi aldı. Şimşek, projenin ilkokul öğrencilerine de uygulanacağını ve çevreyi kirletenlere yaptırım uygulanacağını söyledi. Makamda çekilen hatıra fotoğrafları sonrası Vali Çeber, öğrencilerle birlikte Festival Park Alanı’ndaki etkinliklere katıldı.

İLÇELERDE TÖRENLER VE ETKİNLİKLER

İslahiye ilçesinde Kaymakam Mehmet Soylu, makamını temsil eden Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nehir Kahiye’ye devretti. Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin de koltuğunu Ali Öztürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Feride Su Karadaş’a bıraktı. Şanlıurfa’da ise 23 Nisan dolayısıyla Selahaddin Eyyübi İlkokulu’nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve halk oyunları sergilendi. Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve yerel protokol katıldı.

PROVADA HAZIRLIKLAR VE GÖSTERİLER

Kahramanmaraş’ta da Trabzon Caddesindeki eski valilik bahçesinde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Sonrasında MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’nda devam eden etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu ve şiirler okudu. Adıyaman’da Valilik bahçesinde gerçekleşen törende ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Etkinlik daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda sürdü.

DIĞER İLLERDEKİ TÖRENLER

Malatya’da Atatürk Caddesi’nde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilerle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra Yeşilyurt Topraktepe İlkokulu öğrencisi Ahsen Yardım, temsili olarak Vali Seddar Yavuz’un makamına oturdu. Kilis’te ise İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan etkinlik, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Tören, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi. Bu etkinliklere Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman katıldı.