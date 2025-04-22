23 Nisan Bayramı Törenleri Yapılacak

TBTM’DE KUTLAMALAR VE ETKİNLİKLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 105. açılış yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te yapılacak törenlere katılacak. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek ve Tören Salonu’nda kutlamaları kabul edecek. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek ve Meclis’te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin programı ise Ankara’da saat 09.00’da başlayıp, 20.00’ye kadar sürecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir’deki resmi törene katılacak. Ayrıca Birinci Meclis’teki anma törenine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli toplantısına, Birinci Meclis önündeki halk buluşmasına ve Anıtkabir yürüyüş etkinliğine iştirak edecek. Etkinliklerin saatleri ise 09.15, 10.00, 14.00 ve 17.00 olarak belirlenmiş.

DIŞ İLİŞKİLER VE EKONOMİK ETKİNLİKLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi’nde yapay destekli dijital sanat sergisini ve CSO Ada Ankara’daki ‘İstiklal Yolu: Mutlu Çocuk Yüzleri’ sergisini ziyaret edecek. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde’de elma bahçesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. Ayrıca, Valilik, Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve MHP ile AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

DÜNYA GÜNDEMİ VE DİPLOMASİK GÖRÜŞMELER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’de olacak. Öte yandan, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

DİĞER ETKİNLİKLER VE SPOR ORGANİZASYONLARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışına katılacak ve 57. Alay Milli Bilinç Kampı’nı ziyaret edecek. Türkiye’de Cumhurbaskanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale Zafer Kupası olarak İstanbul’da başlayacak. UEFA İstanbul Ofisi’nin gala yemeği de Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek. Spor etkinlikleri arasında THY Avrupa Ligi play-off maçları ile Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı da yer alacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek etkinlikte çocuklara yönelik bir dizi program gerçekleştirilirken, Galatasaray Kulübü de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir kutlama etkinliği yapacak.