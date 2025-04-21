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23 Nisan Borsa İstanbul Açık Mı?

BİRÇOK KURULUŞ TATİL YAPARKEN YATIRIMCILAR BORSAYI MERAK EDİYOR

Her yıl 23 Nisan’da pek çok kamu kurumu ve özel sektör kurumu tatil yapıyor. Bu tarihte yatırımcılar da Borsa İstanbul’un çalışma durumunu araştırmaya başlıyor. Bu özel gün için “23 Nisan Borsa İstanbul açık mı?” sorusu vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu oluyor. Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağı, yatırımcılar tarafından dikkatlice takip ediliyor.

Bu yıl 23 Nisan’da Borsa İstanbul’un durumu için yatırımcılar 22 Nisan tarihindeki işlemlerini gerçekleştirmeli. Çünkü 24 Nisan sabahı itibarıyla piyasaların kapalı olacağını dikkate almaları gerekiyor. Bu durum, alım-satım yapacak olan yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

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