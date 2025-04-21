23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Yapıldı

ETKİNLİKLER YAPAY ZEKA TEMASIYLA DÜZENLENDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Meclis Bahçesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu yıl etkinliklerin belirlenen teması “yapay zeka” oldu. Çocuklar, “yapay zeka” teması etrafında; gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri ve geleneksel oyunlarla dolu bir bayram coşkusu yaşadı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUKLARI GÖZDEN KAÇMADI

Etkinlikler süresince gelişmiş robotlarla tanışan çocuklar, bayram kutlamalarının kendilerini çok mutlu ettiğini ve yapılan etkinliklerde oldukça eğlendiğini belirtti. ‘Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi’ programı, 21-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek.