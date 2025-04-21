23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlanacak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl kutlanacak. 23 Nisan’ın yanı sıra 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihler de resmi tatil olarak belirleniyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor.

22 NİSAN GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Merak konusu olan 22 Nisan’ın durumu ise farklı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan, 22 Nisan’da yarım gün tatil durumu söz konusu olmuyor. Arefe günleri gibi dini bayramların bir gün öncesinde tatil olmaktadır; fakat 23 Nisan bir dini bayram değil. Bu nedenle, 22 Nisan’da kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmeler tam gün açık kalacak.

KAMU KURUMLARI TATİL DEĞİL

22 Nisan aynı zamanda resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple eğitim ve öğretim, okullarda devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler de tatil olmayacak ve hizmetlerini sürdürecek.