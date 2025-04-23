23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlandı

23 NİSAN’DA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI İÇİN YAT TURU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları için İstanbul Boğazı’nda bir yat turu düzenlendi. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları ile aileleri için 20 yat Bebek sahilinden hareket etti. Yatlarda misafirlere yiyecek ve içecek ikram edildi, çocuklara ise balon dağıtıldı.

ETKİNLİKLER VE EĞLENCELER

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, “Çocuklar için farklı olabileceğini düşünerek 23 Nisan kapsamında böyle bir etkinlik düzenledik,” dedi. Gürs, çocukların yüzünde bir gülümsemenin kendileri için her şeye bedel olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Boğaz turuna Sahil Güvenlik ekiplerinin de eşlik ettiğini ve her yatta farklı eğlencelerin yapıldığını aktardı.

ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİ

Boğaz turuna katılan çocuklardan Recep Neşet Ok, 23 Nisan’ın çok güzel olduğunu belirterek, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, çocukların eğlenmesi ve hoş zaman geçirmesi amacıyla düzenlendi.