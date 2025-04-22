23 Nisan Çocuk Bayramı’nda Oturum Yapıldı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NDA ÖZEL OTURUM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis’in açılışının 105. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM çocuk özel oturumuna, 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz başkanlık etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un oturumun başlangıcını yapmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, devletin ve milletin en önemli resmi bayramlarından biridir” ifadelerini kullandı. 105 sene önce 23 Nisan’da Birinci Meclis’in açıldığını hatırlatan Kurtulmuş, TBMM’nin iki kez “Gazi” unvanı aldığını belirtti. Birinci gazilik unvanının, Cumhuriyet öncesinde Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinin merkezi olmasından kaynaklandığını söyleyen Kurtulmuş, “TBMM, 15 Temmuz gecesi ikinci kez gazilik unvanını almıştır” dedi.

DİĞERLERİNE EMANET EDİYORUZ

Kurtulmuş, Türkiye’nin en kutsal mekanlarından olduklarını vurgulayarak, “Allah bir daha Meclisimize gazi olma unvanını nasip etmesin” dedi. Her zaman milletin iradesine sahip çıkacak bir Meclis oluşturmayı arzuladıklarını belirterek, 23 Nisan’ın “egemenlik” kısmının değerine dikkat çekti. Kurtulmuş, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine vurgu yaparak, “Bizim için aslolan bağımsızlık, hürriyet ve milletin iradesine sahip çıkmaktır” açıklamasını yaptı. Çocuk bayramının da önemine değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin geleceği olan çocukların bu mirası taşımakla görevli olduğunu ve Meclis’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm büyükleri rahmetle andığını ifade etti. “Inşallah Türkiye’yi, Türkiye Cumhuriyeti’ni sizlere emanet ediyoruz” dedi.

GERÇEKLEŞEN SEÇİMLER VE ÇOCUKLARDAN MESAJLAR

Konuşmasının ardından TBMM çocuk özel oturumunu başlatan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı için seçim yapılacağını söyleyerek önergeyi oylamaya sundu. Kabul edilen önergeyle birlikte Berra Koramaz, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu devraldı. Başkanlık Divanı’nda katip üye koltuklarına ise Etimesgut Çanakkale Şehitleri Ortaokulu ve Etimesgut Türkkonut Emel Önal İlkokulu öğrencileri oturdu. Koramaz, kendilerine bırakılan mirası daima ileriye taşıyacaklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aile ve toplum bilinci kazanarak çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Koramaz, “Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır” dedi.

OTURUMUN KAPANMASI

Koramaz, oturumu kapatmadan önce TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini ifade eden Koramaz, metni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunacağını ve resmi internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Oturumu, Kurtulmuş’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı, siyasi parti liderleri ve milletvekilleri de izledi.