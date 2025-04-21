23 Nisan Çocuk Forumu’nda Eğlence Var

23 NİSAN ÇOCUK FORUMU’NDA EĞLENCE DORUĞA ULAŞTI

TBMM’nin 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 81 ilden gelen öğrenciler, robot gösterimleri, koro performansları, söyleşiler ve meddah gösterileri ile eğlenceli bir gün geçirdi. TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Forumu, yapay zeka tabanlı bir robotun çocuklarla sohbet etmesiyle dikkat çekti. Bunun yanı sıra Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Arkadaşım Keman Orkestrası, seyirciler için çeşitli müzik eserleri seslendirdi.

İKİLER’DEN DUYGULU MESAJLAR

Tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Türk milletinin zengin medeniyetine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına hediye ettiği bayramın anlamını ifade etti. Yenilmez, “Dünyada ne kadar kültür varsa, onun beşiği olan, dünyada eşi benzeri olmayan Anadolu coğrafyasını bize vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Sultan Alparslan, Fatih, tüm ecdadımıza bu vesileyle rahmet diliyorum” sözleriyle geçmişe selam durdu. Ayrıca, çocuklara yönelik umut dolu mesajlar verdi: “Vazgeçmeyin, asla ümidinizi kaybetmeyin. Yeni nesil, sizlerin ellerinde şekil bulacak.”

ŞEHİT EŞİNE ANLAMLI ÇİÇEK SUNUMU

Yenilmez, kendisine çiçek takdim edileceği esnada “Ben daha Ankara’da olacağım. O yüzden bu çiçek solar. Ailesinde hiç şehit olan bir kardeşimiz var mı?” sorusunu sorarak bir şehit eşini sahneye davet etti. “Geleceğin ümidi çocuklar, Bakanımız ve asil Türk milleti adına bu çiçeğimizi hanımefendiye takdim etsek, o da gittiğinde şehidimizin kabrine varsa ve dese ki ‘Rahat uyu, öyle bir nesil geliyor ki bıraktığınız bayrağı asla düşürmeyecek, bu çiçeği onlar gönderdi’ diye mezarına bıraksa güzel olur mu?” diyerek çiçeği şehit eşine takdim etti. Forum, çocukların meddah Mehmet Tahir İkiler’in gösterisiyle sona erdi ve izleyiciler, İkiler ile sohbet etme fırsatı buldu.